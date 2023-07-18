AB, Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderiyor - Son Dakika
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AB, Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderiyor

18.07.2023 13:33

Avrupa Birliği, Atina yakınlarındaki Dervenohoria ve Lutraki bölgelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldı. Uçakların bugün Yunanistan'a ulaşması bekleniyor. Ayrıca Lutraki çevresindeki bazı yerleşim birimleri tahliye edildi ve Saronikos bölgesindeki yangında 3 gönüllü hafif şekilde yaralandı. Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğunu uyarısında bulundu. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 noktada orman yangını çıktığını ve 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB), başkent Atina yakınlarındaki Dervenohoria ve Lutraki bölgelerinde orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, AB'nin Yunanistan'a, Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa ve İtalya'dan 4 yangın söndürme uçağı göndereceği ifade edildi.

Uçakların bugün Yunanistan'a ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Lutraki çevresinde Agios Haralambos ve Panorama'daki yerleşim birimleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Saronikos bölgesindeki yangında ise 3 gönüllünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğu uyarısında bulundu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 noktada orman yangını çıktığını açıklamıştı.

Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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