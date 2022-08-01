ABD basını Rusya'nın ayakta kalabilmek için Sudan'ın altınlarını yağmaladığını öne sürdü

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Aylardır Ukrayna topraklarını işgal eden Rus ordusu, hem maddi hem manevi büyük kayıplar verdi. Binlerce askerin öldüğü savaş, hala Ukrayna'nın birçok noktasında devam ediyor.

SUDAN'DAN ALTIN KAÇIRDILAR

Rus lider Putin'in geri adım atmaması ve ordunun sürekli saldırı halinde olması, Rusya'yı ekonomik anlamda da epey yoruyor. Rusya'yı, özellikle Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok ülkenin ambargo uygulaması da etkiledi. Bu noktada ABD'de CNN International kanalından dikkat çeken bir iddia geldi. Buna göre Rusya, Sudan'ın yılda yaklaşık 40 tona yakın altınını yağmalıyor. Ve bu altınlar Putin'in paralı askerleri özel birlik Wagner tarafından kaçırıldı.

1,5 YILDA 16 UÇUŞ YAPILDI

Haberde, Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından son 1,5 yılda 16 kez Sudan'dan kaçırılan altınları taşıyan uçakların havalandığı bilgisi yer aldı. Kimi zaman Sudanlı yetkililer uçuşları engellemek istese de Rus yanlısı Sudan yönetimi uçuşların gerçekleşmesini sağladı.

Sudan Afrika'nın en büyük 3. altın üreticisi konumunda

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek için bu yola başvurduğu iddia ediliyor.

Moskova yönetimi askeri yönetimin hakim olduğu Sudan'a altın karşılığı destek veriyor ve ayakta kalmasını sağlıyor. ABD'li uzmanlar Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğinin de altını çiziyor.

Rusya'nın altın operasyonunu yöneten ismin Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. 61 yaşındaki Prigozin aralarında Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Habere göre Rusya en az 10 yıldır Sudan'dan kayıt dışı altın ticareti yapıyor. Ticaretin kayıt dışı olması nedeniyle şimdiye kadar ne kadar altının ülkeden kaçırıldığına dair kesin bir veri yok.