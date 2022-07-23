ABD Başkan Yardımcısı: Maymun çiçeği için ek aşı sipariş ettik

ABD'de dün itibariyle iki çocukta maymun çiçeğinin görülmesiyle bugün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ek maymun çiçeği aşısı sipariş ettiklerini ve test kapasitesinin artırdıklarını açıkladı. ABD sağlık yetkilileri, 2023'ün ortasına kadar 6.9 milyon dozdan fazla aşının teslim edileceğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün iki çocukta maymun çiçeği tespit edilmesinin ardından mesaj paylaşarak "HHS, yüksek risk altındaki bireyler için ek maymun çiçeği aşıları sipariş etti ve test kapasitelerini artırdı. Amerikan halkının sağlık ve güvenliğini sağlamak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.ABD'de 18 Mayıs'ta ilk maymun çiçeği vakasından bu yana 2 bin 500'den fazla vaka tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi tarafından dün basına yapılan açıklamada, California eyaletinde yaşayan ve henüz yürümeye başlayan bir çocuk ile başkent Washington'ı ziyaret eden ve ABD'de ikamet etmeyen bir bebekte maymun çiçeği tespit edildiğini duyurdu. CDC, iki çocuğun durumunun iyi olduğunu belirterek daha önceki vakalardan 8'nin de kadın olduğunu ifade etti.DSÖ UYARMIŞTIDünya genelindeki maymun çiçeği vakalarının çoğunluğunun eşcinsel ve erkeklerle birliktelik yaşayan erkeklerde ortaya çıkması sebebiyle daha önce açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, AIDS'de daha önce yaşananlara atıfta bulunup yaklaşan tehlikeye dikkat çekmişti. DSÖ, açıklamasında hastalığın bir topluluğa mal edilmesinin maymun çiçeği virüsünün yayılmasına olanak sağlayacağını, risk grubuna girmediğini düşünen kişilere de hastalığın bulaşmasını hızlandıracağını vurgulamıştı. Hem DSÖ hem de CDC, 8 yaş altı çocuklarda maymun çiçeğinin tehlikeli olabileceğini ve ölümle sonuçlanabileceğine dair açıklama yaptı. HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?Maymun çiçeği hastası veya virüsünü kapmış bir kişiyle yakın cilt temasıyla virüsün bulaştığı ifade edildi. CDC çocuklar söz konusu olduğunda, bulaşmanın 'tutma, sarılma, besleme ve ayrıca havlu, yatak takımı, bardak, mutfak eşyaları gibi ortak eşyaların kullanımı' vasıtasıyla olabileceğini vurguladı. Yetkililer, iki küçük çocuğa nasıl bulaştığı konusunda araştırma yapıldığının altını çizdi. ABD'DE YETKİLİLER HANGİ TEDAVİLERİ UYGULUYOR?CDC, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada çocuk maymun çiçeği hastalarına TPOXX (tecovirimat) tedavisi uyguladığını belirtti. CDC açıklamasına göre ilaç, kapsül şeklinde 200 mg'lık tecovirimat içeriyor. Tpoxx markası altında satılan tecovirimat, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği gibi ortopoks virüslerine karşı bir antiviral ilaç ve ABD'de onaylanan ilk antipoxviral ilaç olarak biliniyor.ABD AŞI PLANI?HHS, son haftalarda yaklaşık 200 bin çiçek ve maymun çiçeğine karşı kullanılan JYNNEOS aşısının dağıtımını yaptı. Yetkililer ayrıca yaz aylarında 800 bin aşının daha dağıtımının yapılacağını ve 2023'ün ortalarında teslim edilmek üzere 6.9 milyon doz aşı sipariş ettiğini açıkladı. HHS Perşembe günü yaptığı açıklamada, test kapasitesini salgının başlangıcında haftada 6 bin testten 21 Temmuz itibariyle haftada 80 bin teste kadar çıkardıklarını ifade etti.AŞIYI KİM ÜRETİYOR?ABD, maymun çiçeği için JYNNEOS aşısını, Bavarian Nordic firmasından temin etti. Firma aşıyla ilgili web sitesinde yer alan açıklamada "Bavyera Nordic JYNNEOS çiçek hastalığı (maymun çiçeği) aşısı, insan vücudunda çoğalamayan ancak güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarabilen canlı, zayıflatılmış bir aşı virüsü olan Modifiye Vaccinia Ankara'ya (MVA) dayanmaktadır" ifadeleri yer aldı. Firmanın Danimarka, Almanya, İsviçre ve ABD'de merkezleri bulunuyor.
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