ABD Başkan Yardımcısı: Maymun çiçeği için ek aşı sipariş ettik

ABD'de dün itibariyle iki çocukta maymun çiçeğinin görülmesiyle bugün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ek maymun çiçeği aşısı sipariş ettiklerini ve test kapasitesinin artırdıklarını açıkladı. ABD sağlık yetkilileri, 2023'ün ortasına kadar 6.9 milyon dozdan fazla aşının teslim edileceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün iki çocukta maymun çiçeği tespit edilmesinin ardından mesaj paylaşarak "HHS, yüksek risk altındaki bireyler için ek maymun çiçeği aşıları sipariş etti ve test kapasitelerini artırdı. Amerikan halkının sağlık ve güvenliğini sağlamak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.