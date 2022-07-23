ABD Başkan Yardımcısı: Maymun çiçeği için ek aşı sipariş ettik - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkan Yardımcısı: Maymun çiçeği için ek aşı sipariş ettik

23.07.2022 13:13
ABD Başkan Yardımcısı: Maymun çiçeği için ek aşı sipariş ettik

ABD'de dün itibariyle iki çocukta maymun çiçeğinin görülmesiyle bugün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ek maymun çiçeği aşısı sipariş ettiklerini ve test kapasitesinin artırdıklarını açıkladı.

ABD'de dün itibariyle iki çocukta maymun çiçeğinin görülmesiyle bugün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ek maymun çiçeği aşısı sipariş ettiklerini ve test kapasitesinin artırdıklarını açıkladı. ABD sağlık yetkilileri, 2023'ün ortasına kadar 6.9 milyon dozdan fazla aşının teslim edileceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün iki çocukta maymun çiçeği tespit edilmesinin ardından mesaj paylaşarak "HHS, yüksek risk altındaki bireyler için ek maymun çiçeği aşıları sipariş etti ve test kapasitelerini artırdı. Amerikan halkının sağlık ve güvenliğini sağlamak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'de 18 Mayıs'ta ilk maymun çiçeği vakasından bu yana 2 bin 500'den fazla vaka tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi tarafından dün basına yapılan açıklamada, California eyaletinde yaşayan ve henüz yürümeye başlayan bir çocuk ile başkent Washington'ı ziyaret eden ve ABD'de ikamet etmeyen bir bebekte maymun çiçeği tespit edildiğini duyurdu. CDC, iki çocuğun durumunun iyi olduğunu belirterek daha önceki vakalardan 8'nin de kadın olduğunu ifade etti.DSÖ UYARMIŞTIDünya genelindeki maymun çiçeği vakalarının çoğunluğunun eşcinsel ve erkeklerle birliktelik yaşayan erkeklerde ortaya çıkması sebebiyle daha önce açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, AIDS'de daha önce yaşananlara atıfta bulunup yaklaşan tehlikeye dikkat çekmişti. DSÖ, açıklamasında hastalığın bir topluluğa mal edilmesinin maymun çiçeği virüsünün yayılmasına olanak sağlayacağını, risk grubuna girmediğini düşünen kişilere de hastalığın bulaşmasını hızlandıracağını vurgulamıştı. Hem DSÖ hem de CDC, 8 yaş altı çocuklarda maymun çiçeğinin tehlikeli olabileceğini ve ölümle sonuçlanabileceğine dair açıklama yaptı.  HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?Maymun çiçeği hastası veya virüsünü kapmış bir kişiyle yakın cilt temasıyla virüsün bulaştığı ifade edildi. CDC çocuklar söz konusu olduğunda, bulaşmanın 'tutma, sarılma, besleme ve ayrıca havlu, yatak takımı, bardak, mutfak eşyaları gibi ortak eşyaların kullanımı' vasıtasıyla olabileceğini vurguladı. Yetkililer, iki küçük çocuğa nasıl bulaştığı konusunda araştırma yapıldığının altını çizdi.  ABD'DE YETKİLİLER HANGİ TEDAVİLERİ UYGULUYOR?CDC, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada çocuk maymun çiçeği hastalarına TPOXX (tecovirimat) tedavisi uyguladığını belirtti. CDC açıklamasına göre ilaç, kapsül şeklinde 200 mg'lık tecovirimat içeriyor. Tpoxx markası altında satılan tecovirimat, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği gibi ortopoks virüslerine karşı bir antiviral ilaç ve ABD'de onaylanan ilk antipoxviral ilaç olarak biliniyor.ABD AŞI PLANI?HHS, son haftalarda yaklaşık 200 bin çiçek ve maymun çiçeğine karşı kullanılan JYNNEOS aşısının dağıtımını yaptı. Yetkililer ayrıca yaz aylarında 800 bin aşının daha dağıtımının yapılacağını ve 2023'ün ortalarında teslim edilmek üzere 6.9 milyon doz aşı sipariş ettiğini açıkladı. HHS Perşembe günü yaptığı açıklamada, test kapasitesini salgının başlangıcında haftada 6 bin testten 21 Temmuz itibariyle haftada 80 bin teste kadar çıkardıklarını ifade etti.AŞIYI KİM ÜRETİYOR?ABD, maymun çiçeği için JYNNEOS aşısını, Bavarian Nordic firmasından temin etti. Firma aşıyla ilgili web sitesinde yer alan açıklamada "Bavyera Nordic JYNNEOS çiçek hastalığı (maymun çiçeği) aşısı, insan vücudunda çoğalamayan ancak güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarabilen canlı, zayıflatılmış bir aşı virüsü olan Modifiye Vaccinia Ankara'ya (MVA) dayanmaktadır" ifadeleri yer aldı. Firmanın Danimarka, Almanya, İsviçre ve ABD'de merkezleri bulunuyor.


YORUMLAR
500
DSÖ: Her yıl 236 bin kişi boğularak ölüyor DSÖ: Her yıl 236 bin kişi boğularak ölüyor Çin Devlet Kambiyo İdaresi: Çin Yuanı, Yükselen ABD Doları Karşısında Diğerlerine Kıyasla Daha İstikrarlı Çin Devlet Kambiyo İdaresi: Çin Yuanı, Yükselen ABD Doları Karşısında Diğerlerine Kıyasla Daha İstikrarlı
Kaynak: DHA

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Dünya Sağlık Örgütü, Kamala Harris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkan Yardımcısı: Maymun çiçeği için ek aşı sipariş ettik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Songül Öden ölümden döndü! Dizi setinde kaza sahnesinde hava yastıkları patladı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
11:57 Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
11:48 İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:21:18. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı: Maymun çiçeği için ek aşı sipariş ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement