ABD Başkanı Biden: Gazze\'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız

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ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde İsrail işgali altındaki Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. İşgal altındaki kentte gıda ve temiz suya erişim her geçen gün güçleşirken Mısır, Ürdün ve BAE ise hava kuvvetlerine bağlı uçaklarla Gazze kıyılarına insani yardım atıyor. 3 ülkenin yardımları sürerken bir haber de okyanusun öte tarafından geldi.

ABD, GAZZE'YE HAVADAN YARDIM ATMAYA BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki İsrail işgaline ilişkin yaptığı bir açıklamada, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden

MISIR, BAE VE ÜRDÜN, GAZZE'YE HAVADAN YARDIM YAPIYOR

Halihazırda Ürdün, Mısır, BAE'nin Gazze'ye havadan yardımları devam ediyor. Son olarak bugün Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda yardımı için 3 uçak gönderdiğini duyurdu.

ÜRDÜN KRALI HAVA İNDİRME OPERASYONUNA KATILMIŞTI

27 Şubat'ta ise Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne yapılan havadan insani yardım dağıtımı operasyonuna katılmıştı. Askeri üniforma giyen Kral 2. Abdullah, hava indirme operasyonunda askeri bir uçakta görülmüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah (Soldan ikinci)

BELÇİKA DA HAVADAN YARDIM GÖNDERECEK

Diğer taraftan Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, X hesaplarından yaptıkları duyuruda, havadan yardım gönderme kararı aldıklarını bildirdi. Operasyonu Savunma Bakanlığının üstleneceğini belirten Dedonder, keşif ekibinin pratik hazırlıklar için halihazırda Ürdün'de bulunduğunu aktardı. Dedonder, Belçika Acil Müdahale Ekibi'nin (B-FAST), malzemeleri 4 Mart'ta A400M tipi askeri nakliye uçağıyla yola çıkaracağını ve en kısa sürede havadan yardımların yapılacağını kaydetti.

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder

GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.