ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde İsrail işgali altındaki Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını duyurdu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. İşgal altındaki kentte gıda ve temiz suya erişim her geçen gün güçleşirken Mısır, Ürdün ve BAE ise hava kuvvetlerine bağlı uçaklarla Gazze kıyılarına insani yardım atıyor. 3 ülkenin yardımları sürerken bir haber de okyanusun öte tarafından geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki İsrail işgaline ilişkin yaptığı bir açıklamada, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.
Halihazırda Ürdün, Mısır, BAE'nin Gazze'ye havadan yardımları devam ediyor. Son olarak bugün Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda yardımı için 3 uçak gönderdiğini duyurdu.
27 Şubat'ta ise Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne yapılan havadan insani yardım dağıtımı operasyonuna katılmıştı. Askeri üniforma giyen Kral 2. Abdullah, hava indirme operasyonunda askeri bir uçakta görülmüştü.
Diğer taraftan Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, X hesaplarından yaptıkları duyuruda, havadan yardım gönderme kararı aldıklarını bildirdi. Operasyonu Savunma Bakanlığının üstleneceğini belirten Dedonder, keşif ekibinin pratik hazırlıklar için halihazırda Ürdün'de bulunduğunu aktardı. Dedonder, Belçika Acil Müdahale Ekibi'nin (B-FAST), malzemeleri 4 Mart'ta A400M tipi askeri nakliye uçağıyla yola çıkaracağını ve en kısa sürede havadan yardımların yapılacağını kaydetti.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız - Son Dakika
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığı saldırıyı korkunç olarak nitelendirerek, olayın acilen soruşturulması ve hesap sorulması gerektiğini belirtti. Cameron, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlaması ve sivilleri korumak için güçlü bir çatışma önleme mekanizmasının oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyleyerek, 'Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor' dedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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