ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni\'nin saçlarını öptü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin saçlarını öptü.
ABD'ye resmi ziyaret düzenleyen İtalya Başbakanı Meloni, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası iki lider oval ofiste ayaküstü sohbet etti. O esnada Biden, Meloni'nin saçını öptü. O anlar ise kameraya yansıdı.
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Senegal'in başkenti Dakar'ın Grand Yoff semtinde, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'dan önce yapılması için eylem düzenlendi. Sivil toplum örgütü FİPPU'nun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Valilik izniyle gerçekleşen gösteride Sall karşıtı sloganlar attı. Seçimin 2 Haziran olarak belirlenmesine muhalefet ve sivil toplum tepki göstererek, seçimin 2 Nisan'dan önce yapılmasını istiyor.
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'ye destek için gemilerle mart ayı sonunda yola çıkacaklarını belirterek, dünyanın birçok yerinden aktivistlerin ve önemli isimlerin bu gemilerle hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, İHH'nın yetimleri, çocukları ve kadınları korumak için her savaşta ilk adımı attığını belirtti. Ayrıca, İHH'nın 136 bin yetime baktığını ve Gazze'ye destek için ilk gemiyi 3 milyon dolara satın aldıklarını açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binada meydana gelen patlamada 3 askerin öldüğünü, 5'i ağır 14 askerin de yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 İsrail askeri öldü.
Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentindeki apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Saldırıda 3 yaşında bir çocuk ve 3 aylık bir bebeğin de hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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