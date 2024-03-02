ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni\'nin saçlarını öptü

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım: Mart ayı sonunda Gazze'ye destek için gemilerle yola çıkacağız

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'ye destek için gemilerle mart ayı sonunda yola çıkacaklarını belirterek, dünyanın birçok yerinden aktivistlerin ve önemli isimlerin bu gemilerle hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, İHH'nın yetimleri, çocukları ve kadınları korumak için her savaşta ilk adımı attığını belirtti. Ayrıca, İHH'nın 136 bin yetime baktığını ve Gazze'ye destek için ilk gemiyi 3 milyon dolara satın aldıklarını açıkladı.