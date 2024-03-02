ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de, Başkan Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi. ABD Başkanı Biden, görüşme sonrası ayaküstü sohbet ettiği İtalya Başbakanı Meloni'nin saçını öptü.

02.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:25
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin saçlarını öptü.

ABD'ye resmi ziyaret düzenleyen İtalya Başbakanı Meloni, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

BİDEN, MELONİ'NİN SAÇINI ÖPTÜ

Görüşme sonrası iki lider oval ofiste ayaküstü sohbet etti. O esnada Biden, Meloni'nin saçını öptü. O anlar ise kameraya yansıdı.

ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni\'nin saçlarını öptü
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Joe Biden, İtalya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü - Son Dakika

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