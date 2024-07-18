ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Biden, Kovid-19\'a yakalandı

ABD'de Başkanlık seçimleri öncesi rakibi Donald Trump'a karşı seçim kampanyası başlatan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Joe Biden'ın doktoru, Başkan'ın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiğini ifade edip, ateşinin ve nabzının normal olduğunu bildirdi. Öte yandan Biden, bir televizyona verdiği röportajda sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.

18.07.2024 01:21
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden'ın Kovid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkan'ın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı

LAS VEGAS'TAKİ ETKİNLİK DÖNÜŞÜ KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkan'ın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi. Notta, Başkan'ın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi. Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, Başkan'ın kendini izole edeceği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı

SAĞLIK DURUMU SEBEBİYLE SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLEBİLİR

Diğer taraftan Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı. Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir." dedi. Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını verdi.

DEMOKRATLARDAN BASKI ARTIYOR

Diğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı. Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu. Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı

HARRIS VE VANCE 12 AĞUSTOS'TA MÜNAZARA YAPACAK

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi. Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • özer bergin: Adaylık'tan çekilmek için bahane bulundu. 2 1 Yanıtla
  • Emre Acar: Herkes hastanelerde sürünürken bizimkiler mevsimsel influenza diyip ilaç yazmadan göndermesi demekki halen varmış 2 0 Yanıtla
  • Turhallı: BELİRTİLERİ VARDI HAL HAREKETLERİNDE 1 0 Yanıtla

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