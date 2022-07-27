Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım

27.07.2022 19:27

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs karantinasının sona ermesinin ardından süreci sorunsuz atlattığını açıkladı. Biden, test sonucunun negatif çıktığını belirterek aşıların da bu süreci sorunsuz atlatmasında büyük bir etken olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 karantinasından çıkmasının ardından Beyaz Saray bahçesinde bir konuşma yaptı. Dün ve bugün yaptırdığı Kovid-19 testlerinin sonucunun "negatif" çıktığını belirten Biden, kendisine yaptıkları dualardan ve verdikleri desteklerden dolayı herkese teşekkür etti.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ LÜTFEN ALIN"

Biden, "Şu anda yeni bir varyant ile karşı karşıyayız. Geçen kış gördüğümüz varyantın (Omicron) alt varyantı olan bu virüs çok bulaşıcı. Bu varyant sadece ABD'de değil, tüm dünyada birçok kişiyi etkiledi. Virüsün yayılımını yavaşlatmak için gerekli önlemleri lütfen alın." çağrısında bulundu.

"SÜRECİ SORUNSUZ ATLATTIM"

Yönetimi döneminde testlerin daha yaygın hale geldiğini, aşıların ve çeşitli tedavilerin halka ücretsiz sağlandığını vurgulayan Biden, "Bu araçlar sayesinde Kovid-19 sürecini sorunsuz atlattım." dedi.

"VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER AZALDI"

Biden, göreve geldiğinde her gün binlerce kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret ederek, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 90 oranında azaldığını belirtti.

"TRUMP, HASTALIĞI ÇOK AĞIR GEÇİRMİŞTİ"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2020'de geçirdiği Kovid-19 sürecini hatırlatan Biden, "Selefim Kovid-19'a yakalandığında Walter Reed Hastanesine helikopterle götürülmüştü. Çok ağır geçirmişti. Bense burada Beyaz Saray'da hastalığı atlattım. Bu büyük oranda aşılar sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
19:06 ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd'tan gündem olacak sözler: Bana tecavüz eden adamla yıllar sonra oturup dere kenarında sohbet ettim
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 21:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement