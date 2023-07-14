ABD Başkanı Joe Biden'ın sevmeye çalıştığı küçük çocuk hiç oralı olmadı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın sevmeye çalıştığı küçük çocuk hiç oralı olmadı

14.07.2023 23:08

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir etkinlikte bir çocuğu sevmeye çalıştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Biden'ın ilgisini çekmek için bir süre uğraştığı küçük çocuk hiç oralı olmadı. Annesinin kucağındaki çocuğun kendisini umursamadığını fark eden Biden bir süre sonra oradan uzaklaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir etkinlikte annesinin kucağında duran küçük bir çocuğu sevmek istedi. Komiklikler yaparak çocuğu güldürmeye çalışan Biden başarılı olamadı. Küçük çocuğun umursamadığı ABD Başkanı, bir süre sonra alandan uzaklaştı.

BIDEN KOMİKLİKLER YAPARAK ÇOCUĞU GÜLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Zaman zaman yaptığı ilginç hareketleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi. Bir etkinliğe katılan Joe Biden, annesinin kucağında duran küçük bir çocuğu sevmek istedi. Çocuğun yanına yaklaşan ABD Başkanı Biden, komiklikler yapmaya çalıştı.

NE YAPTIYSA ÇOCUĞUN İLGİSİNİ ÇEKEMEDİ

Çocuğun ilgisini çekmek için bir süre uğraşan Biden ne yaptıysa fayda etmedi. Biden'ı umursamayan küçük çocuk hiç oralı olmadı. Biden da bir süre sonra gülerek alandan uzaklaştı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın sevmeye çalıştığı küçük çocuk hiç oralı olmadı - Son Dakika


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