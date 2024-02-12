ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden, görüşmede Hamas'ın yenilgiye uğratılması ve İsrail'in uzun vadeli güvenliğinin sağlanması hedefini teyit etti. Ayrıca, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanması için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona girişilmemesi gerektiğini vurguladı.

12.02.2024 10:53
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ABD Başkanı Joe Biden Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir plan olmadan askeri bir operasyona girişilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü belirtti" denildi.

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden bu sabah İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Başkan, Hamas'ın yenilgiye uğratılması ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğinin sağlanması yönündeki ortak hedefimizi bir kez daha teyit etti. Başkan ve Başbakan Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almaya yönelik devam eden çabaları ele aldı. Biden, tüm rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını teminen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden faydalanılması gerektiğini vurguladı. Başkan ayrıca masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulundu.

Ayrıca Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesine yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona girişilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. İki lider yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldılar" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile görüştü - Son Dakika
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