ABD Başkanı Biden bu sefer de yolunu şaşırdı! Eşi yardımcı oldu

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da cuma günü düzenlenen Roş Haşanah (İbrani takviminde yeni yıl) etkinliği sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması bittikten sonra kürsüde yaptıkları ile Biden, yine gündem oldu.

EŞİ İTEREK YOL GÖSTERDİ

Biden konuşmasının ardından kürsüde nereden ineceğini şaşırdı. First Lady,Biden'ın dikkatini el çırparak toparladı. Nereye gideceğini eşine soran Bıden'ı, Jill Biden sırtından itekleyerek yönlendirdi.

JİLL BİDEN TEDİRGİN OLDU

Biden'ın kürsüde donduğu anlarda eşi Jill Biden'ın yüz ifadeleri de gündem oldu. First Lady'nin yüzünde tedirgin bir hal varken zaman zaman bunu gizlemek için aşağı doğru baktı. Jill Biden, sürekli olarak ellerini ovuşturarak endişeli bir şekilde eşine yol gösterdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

BİDEN KÜRSÜDE ZOR ANLAR YAŞIYORDU

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptıktan sonra da, kürsüde nereden ineceğini şaşırmıştı. Son olarak ise, ABD Başkanı Joe Biden, Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptıktan sonra First Lady, yine Joe Biden'a yol göstermişti.