ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'de değişiklikler yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'de değişiklikler yapılması çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların dokunulmazlığını sınırlandıracak, yargıçlar için dönem sınırlaması getirecek ve uygulanabilir bir etik kuralını şart koşacak bir anayasa değişiklinin yanı sıra Yüksek Mahkeme'de önemli değişiklikler yapılması çağrısında bulundu. Biden, Yüksek Mahkeme yargıçlarının 'ömür boyu görevlendirilmesi' yerine en fazla '18 yıl görev yapmaları' ve ayrıca yargıçların davranışlarını düzenlemek için etik kuralların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

29.07.2024 17:49
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, başkanların dokunulmazlığını sınırlandıracak, yargıçlar için dönem sınırlaması getirecek ve uygulanabilir bir etik kuralını şart koşacak bir anayasa değişiklinin yanı sıra Yüksek Mahkeme'de önemli değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Biden, pazartesi günü Washington Post için yazdığı görüş yazısında, Yüksek Mahkeme yargıçlarının "ömür boyu görevlendirilmesi" yerine en fazla "18 yıl görev yapmaları" ve ayrıca yargıçların davranışlarını düzenlemek için etik kuralların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Biden'ın bu çağrısı, Mahkeme'nin temmuz ayı başında başkanların görevde bulundukları süre zarfında "resmi eylemleri" nedeniyle yargılanamayacağına hükmetmesinin ardından ortaya çıktı. Mahkeme, eski Başkan Donald Trump görevdeyken gerçekleştirdiği resmi eylemlerden dolayı cezai kovuşturmadan muaf olduğuna karar vermişti.

"Hiç kimse yasalardan üstün değildir"

Yazısında, "Hiç kimse yasalardan üstün değildir, ne Birleşik Devletler Başkanı, ne de Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'ndeki bir yargıç" ifadelerini yer veren Biden, senatör, başkan yardımcısı ve başkan olarak bugün yaşayan herkesten daha fazla Yüksek Mahkeme adaylıklarını denetlediğini kaydetti. Biden, yazısında, şu ifadelere de yer verdi:

"Kurumlarımıza ve kuvvetler ayrılığına büyük saygı duyuyorum. Şu anda yaşananlar normal değil ve kişisel özgürlükleri etkileyenler de dahil olmak üzere halkın mahkemenin kararlarına olan güvenini sarsıyor. Şu anda bir ihlalin içindeyiz."

"Hiçbir ABD Başkanı, yargılamalardan muaf tutulmamalı"

Buna göre Biden, anayasada değişiklik yapılması çağrısında bulunarak, bu değişiklikle hiçbir başkanın Beyaz Saray'da görev yapmış olması nedeniyle yargılanmaktan muaf tutulmaması gerektiğini belirtti. Biden ayrıca, her iki yılda bir görevdeki başkan tarafından yüksek mahkemeye yeni bir yargıcın atanacağı bir sistemde yargıçların görev sürelerinin 18 yılla sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, yargıçların kendilerine gelen hediyeleri açıklamalarını, siyasi faaliyetlerden kaçınmalarını ve kendilerinin veya eşlerinin mali çıkarlarının olduğu davalardan çekilmelerini gerektiğini savunan Biden, daha katı ve uygulanabilir davranış kuralları olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'de değişiklikler yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika

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