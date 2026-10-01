ABD Başkanı Trump, Irak'tan çekilme başladı, operasyon 2026'da bitecek dedi - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, Irak'tan çekilme başladı, operasyon 2026'da bitecek dedi

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ABD Başkanı Trump, Irak\'tan çekilme başladı, operasyon 2026\'da bitecek dedi
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Trump, son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmakta olduğunu, Doğal Kararlılık Operasyonu'nun 2026'da biteceğini açıkladı. Irak'tan ayrılırken geride başından beri desteklediği Başbakan Ali ez-Zeydi'yi bıraktığını belirten Trump, bunun ABD ve Irak için zafer olduğunu söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmakta olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu bataklığın içine sürükleyen çok kötü kararların alındığı uzun bir süreçti bu. Ancak çok yakında bunlar tarihe karışacak. Bu, Amerika için harika bir gün. Daha da önemlisi, Irak'tan ayrılırken geride harika bir yeni Başbakan, yani başından beri desteklediğim ve tam anlamıyla arkasında durduğum Ali ez-Zeydi'yi bırakıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Irak'tan ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmakta olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum! Bizi en başta bu bataklığın içine sürükleyen çok kötü kararların alındığı uzun bir süreçti bu. Ancak çok yakında bunlar tarihe karışacak. Bu, Amerika için harika bir gün. Daha da önemlisi, Irak'tan ayrılırken geride harika bir yeni Başbakan, yani başından beri desteklediğim ve tam anlamıyla arkasında durduğum Ali ez-Zeydi'yi bırakıyoruz. Kendisi kazanması beklenmeyen bir seçimi ezici bir çoğunlukla kazandı!

2003 yılında George W. Bush'un başkanlığı döneminde başlatılan, 2014'te Barack Hussein Obama ve Uykucu Joe Biden yönetimleri altında devam ettirilen Doğal Kararlılık Operasyonu, Başkan Donald J. Trump'ın liderliğinde 2026 yılında sona eriyor. Bugün ABD için bir zafer, Irak için bir zafer ve Trump yönetiminin ilk döneminde, diğer çok kötü ve tehlikeli aktörlerle birlikte, tamamen yok edilen IŞİD'e karşı kazanılmış kesin bir zaferdir.

Çok sayıda askeri teçhizatın ve diğer her şeyin geride bırakıldığı, 13 askerimizin hayatını kaybettiği ve pek çoğunun ağır yaralandığı Afganistan'ın aksine, Koalisyon güçlerinin ve teçhizatının Erbil Hava Üssü'nden bu düzenli şekilde ayrılışı, cehenneme yapılan çok maliyetli bir seferin sonunu işaret ediyor. Net bir görev belirledim, komutanlarımıza bu görevi tamamlamaları için gerekli imkanları sağladım ve geçici bir varlığın kalıcı hale gelmesine izin vermedim. Kalmak ya da ayrılmak arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve hiç şüphesiz, Amerika'nın evine dönme vaktinin geldiğine inandım! Başbakan ez-Zeydi olağanüstü bir isim, umuyorum ki işleri gayet iyi bir şekilde halledecektir. Buraya bir hilafetle savaşmaya gelmiştik. Artık ortada bir hilafet yok. Evimize dönüyoruz!"

Kaynak: ANKA
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