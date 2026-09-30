ABD Başkanı Trump, İran'ın eninde sonunda pes etmek zorunda kalacağını savundu - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, İran'ın eninde sonunda pes etmek zorunda kalacağını savundu

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ABD Başkanı Trump, İran\'ın eninde sonunda pes etmek zorunda kalacağını savundu
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ABD Başkanı Trump, İran'ın durumunun iyi olmadığını, pes edip etmeyeceğinin kesinleşmediğini ancak eninde sonunda pes etmek zorunda kalacağını savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde geçen petrolün tarihi seviyelerin üzerinde olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın durumunun çok kötü olduğunu ve eninde sonunda pes edeceğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin mevcut durumunun iyi olmadığını iddia etti. İran'ın geri adım atmaya veya taviz vermeye yakın olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, Tahran'ın pes edip etmeyeceğinin henüz kesinleşmediğini ancak içinde bulundukları olumsuz koşullar nedeniyle eninde sonunda pes etmek zorunda kalacaklarını savundu.

Hürmüz Boğazı'na da değinen Trump, söz konusu boğaz üzerinden son dönemde çok ciddi miktarda petrol geçişi sağladıklarını aktardı. Trump, son birkaç günlük zaman diliminde boğazdan aktarılan petrol miktarının, tarihin geçmiş dönemlerindeki seviyelerin üzerine çıktığını kaydetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump, İran'ın eninde sonunda pes etmek zorunda kalacağını savundu - Son Dakika
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