ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına uyarı: Derhal terk edin - Son Dakika

ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına uyarı: Derhal terk edin

ABD\'den o ülkedeki vatandaşlarına uyarı: Derhal terk edin
Son Güncelleme: 21.08.2023 18:23

ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu. ABD Minsk Büyükelçiliği, Belarus'taki ABD vatandaşlarının Litvanya ve Letonya ile olan sınır kapıları üzerinden veya uçakla ülkeden ayrılmaları gerektiğini açıkladı. Ayrıca, ABD vatandaşlarının Rusya'ya veya Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Beyaz Rusya'ya seyahat etmek zorunda olan ABD vatandaşlarından ise tedbirli olmaları istendi.

ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ NOKTALARINI AÇIKLADILAR

ABD Minsk Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'taki ABD vatandaşlarının Litvanya ve Letonya ile olan kalan sınır kapıları üzerinden veya uçakla ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı.

Son Dakika! ABD'den, Belarus'taki vatandaşlarına 'Derhal ülkeyi terk edin' uyarısı

"RUSYA'YA VEYA UKRAYNA'YA SEYAHAT ETMEYİN"

Yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının Beyaz Rusya'dan kara yoluyla Polonya'ya girmelerine izin verilmediği vurgulanırken, 'Rusya'ya veya Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı yapıldı.

Beyaz Rusya'ya seyahat etmek zorunda olan ABD vatandaşlarından ise, tedbirli olunması istendi.

Belarus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına uyarı: Derhal terk edin - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına uyarı: Derhal terk edin - Son Dakika
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