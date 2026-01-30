ABD\'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni mafyalara savaş açtı

ABD'de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, California'nın Los Angeles entinde Rus ve Ermeni "çetelerin" sağlık sektöründe yaklaşık 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığını söyledi.

BAKIMEVLERİ ÜZERİNDEN 'DOLANDIRICILIK' İDDİASI

Dr. Öz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı ve görüntülü paylaşımda, Los Angeles'taki sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Los Angeles'ın ABD'de "dolandırıcılık merkezlerinden biri" haline geldiğini belirten Öz, kentte hastalara bakım hizmeti verdiği iddia edilen bakımevlerinin sayısına dikkati çekti. Öz, bakımevlerinin sayısının bu şekilde artmasının "dolandırıcılık faaliyetleriyle" açıklanabileceğine işaret etti.

Dr. Mehmet Öz

RUS VE ERMENİ ÇETELERDEN 3,5 MİLYAR DOLARLIK 'VURGUN'

Kentin bir bölgesinde bakımevlerinden oluşan dolandırıcılık ağlarından birinin 16 milyon dolarlık vurgun yaptığını söyleyen Öz, elebaşlarından birinin ise buna karşılık sadece 2 yıl hapis yattığını ifade etti. Öz, çoğunluğu Rus ve Ermeni "çeteler" tarafından yönetilen bu bakımevlerinde gerçekte hasta bakılmadığını ve kent genelinde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını dile getirdi. Bu "çetelerin" doktorlarla işbirliği yaptığını anlatan Öz, 100 bin hastanın da dolandırıcılık suçlarına dahil edildiğini anlattı.

CALİFORNİA VALİLİĞİNDEN TEPKİ

California Valisi Gavin Newsom'ın Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Öz'ün açıklamalarına yanıt verildi. Eyaletin dolandırıcılık suçlarına karşı ilk adımı yıllar önce attığı belirtilen paylaşımda, bakımevlerine lisans vermeyi 2022'den itibaren sonlandırdığı ifade edildi. Paylaşımda, Dr. Öz, "dolandırıcılıkla savaşma taklidi" yapmakla suçlandı.

Gavin Newsom

CALİFORNİA VALİLİĞİ, ÖZ'ÜN AÇIKLAMALARINI DAHA ÖNCE DE YALANLAMAMIŞTI

Öz, 26 Ocak'taki başka bir paylaşımında da Rus ve Ermeni "çetelerin" doktorlarla işbirliği yaptığını ve bu dolandırıcılık ağının tüm sağlık sistemini ele geçirdiğini anlatmış, 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını söylemişti. Newsom'ın Basın Ofisinden Öz'ün açıklamalarına verilen yanıtta, kentte dolandırıcılık yapıldığı reddedilmemiş, "Dr. Öz, (ABD Başkanı Donald) Trump daha göreve gelmeden önce başlayan dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları için kendi başarısını kutluyor." ifadeleri kullanılmıştı.