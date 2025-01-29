ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika
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Dünya

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! Korkunç anlar kamerada

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ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağı düştü. Korkutan anların kamera tarafından görüntülendiği olayda pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi verildi.

29.01.2025 06:34
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ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun güvende olduğu duyuruldu.

OLAY ASKERİ ÜSSÜN PİSTİNDE YAŞANDI

Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkili, düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığını ve olayın soruşturulduğunu aktardı.

PİLOTUN DURUMU İYİ

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, olayın ardından pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

ABD\'de F-35 savaş uçağı düştü! Korkunç anlar kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Alaska, Dünya, F-35, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • HAKAN null:
    ne korkunç anı, ne güzel haber darısı diğerlerine . masum Filistin halkının ahı yerde kalmaz inşallah 94 8 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Baya baya dusuyo bu uçaklar demekki iyi degil 58 2 Yanıtla
  • Turhallı:
    ben k çuvalı gibi çakılmış 26 1 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Nesi korkunç, karpuz gibi düştü işte, bizim için muhteşem anlar, devamı da düzine düzine gelir inşallah. Mazlumun ahı, çıkar aheste aheste! 26 0 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Bu kazada pilotun durumu iyi diyor, inanılmaz 10 1 Yanıtla
  • Tolga BAHADIR:
    F 35’den gerçekten iyi kurtulmuş Türkiye. Düşünün bize verdiklerinde zaten her şeyini engelliyor olacaklardı. Bide yukarıdan b&k çuvalı gibi düşmeside cabası.?? 10 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Korkunç derken? Zalimin zararı, mazlumun neşesi olur, darısı diğer uçakların başına inşallah. 3 0 Yanıtla
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