FETÖ firarisi Enes Kanter, Batı'ya skandal bir çağrıda bulundu: Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? - Son Dakika
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FETÖ firarisi Enes Kanter, Batı'ya skandal bir çağrıda bulundu: Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı?

05.01.2023 00:42

ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Enes Kanter, bir kez daha haddini aştı. Time dergisine yazdığı makalede skandal sözler söyleyen Kanter, resmen Batı'ya Türkiye'ye müdahale etmesi için çağrıda bulundu. Kanter, "Batı, tüm bu olanlara nasıl sessiz kalabildi? Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? Erdoğan iktidarı devam etsin diye mi uğraşıyorlar?" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Yunan bayrak direğine sarılan Enes Kanter bir kez daha haddini aştı. ABD'de firari olan FETÖ'cü Enes Kanter, meşhur Time dergisinde yazdığı makalede Türkiye'yi hedef aldı.

SKANDAL MAKALE

Enes Kanter, "Batı, Erdoğan'ın Tehlikeli Oyununu Sürdürmeyi Bırakmalı" başlıklı makalede, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yollarına başvuran Türkiye'yi, " Rusya'ya yaptırım uygulamamak" ile itham etti.

"TÜRKİYE, NATO İÇİNDEKİ RUS TRUVA ATI"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara bulucu rolü birçok dünya lideri tarafından takdir edilirken, Enes Kanter ise makalede, "Savaşı engelleyemedi, başarısız oldu. Şimdi de Erdoğan ara buluculuk rolüyle prim topluyor, konumunu Batı'ya karşı koz olarak kullanıyor. Erdoğan, kendisini dünya lideri olarak tanıtıp güvenilirliğini arttırmaya çalışıyor. Batı da bu blöfe ses çıkarmıyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunu söyleyen Kanter, "Türkiye, NATO içindeki Rus Truva atı." dedi.

"ÖFKEM TÜRK TOPLUMUNUN ÇOĞUNA"

15 Temmuz darbe girişimiyle 251 vatandaşı, askeri ve polisi şehit eden FETÖ için "Gülen Hareketi" diyen Enes Kanter, "Hepimiz Erdoğan'ın nasıl yozlaştığını, mutlak güce adım adım eriştiğini gördük. Ama benim öfkem sadece Erdoğan'a değil, ayrıca Türk toplumunun çoğuna. Türkler, Kürtlere ve Gülen Hareketi'ne uygulanan sistematik baskı ve insan hakları ihlallerine nasıl sessiz kalabildi? Bunlara sadece sessiz kaldılar hatta daha kötüsü destek oldular." dedi.

"DEMOKRASİ İÇİN AYAKLANMA VAKTİ GELMİŞTİR"

Makalede skandal sözler sarf eden FETÖ'cü Enes Kanter, Batı'ya, "Türkiye'ye müdahale edin" çağrısında bulundu. Kanter, "Batı, tüm bu olanlara nasıl sessiz kalabildi? Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? Erdoğan iktidarı devam etsin diye mi uğraşıyorlar? Türkiye halkının demokrasi için ayaklanma, Batı'nın da ona destek verme vakti gelmiştir. Batı, Türk halkının yanında durup, demokrasiyi yüceltecek mi?" diye sordu.

MAKALEYİ BEDAVA YAYIMLADI

Öte yandan, normalde makalelerini okumak isteyenlerden aylık abonelik talep eden Time, Enes Kanter'in makalesini ise tamamen bedava olarak yayımladı.

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Son Dakika Dünya FETÖ firarisi Enes Kanter, Batı'ya skandal bir çağrıda bulundu: Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? - Son Dakika


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