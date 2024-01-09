ABD\'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi

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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı duruşmada hakim Kay Holthus'a saldırmıştı. Holthus kürsünün altına saklanırken, Redden güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılmıştı. İkinci duruşmaya özel tedbirlerle alınan Redden salona maske, eldiven ve zincirlerle bağlı şekilde getirildi.

İLK DURUŞMADA HAKİME SALDIRMIŞTI

Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetmişti. Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atlamıştı. Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.

SALONA BU KEZ ÖZEL TEDBİRLERLE GETİRİLDİ

Yargıca saldıran Deobra Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi. Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü. 30 yaşındaki Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.