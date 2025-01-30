ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

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ABD'de helikopterle çarpışmasının ardından nehre düşen yolcu uçağında, dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Evgenia Sişkova ve Vadim Naumov'un da olduğu öğrenildi. 19 kişinin cansız bedeninin bulunduğu feci kazada sporcuların akıbeti ise henüz bilinmiyor.

30.01.2025 12:45  Güncelleme: 13:01
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

EN AZ 19 KİŞİ ÖLDÜ

Düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, ABD basınında nehirden 19 cansız bedenin çıkarıldığı bildirildi. Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYOR

Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

UÇAKTA DÜNYA ŞAMPİYONLARI DA VARMIŞ

Düşen yolcu uçağında, çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonu olan Rus buz pateni sporcuları Evgenia Sişkova ve Vadim Naumov'un da olduğu öğrenildi. Rus medyası, evli olan ve 1994 yılında çiftler artistik patinajda dünya şampiyonluğunu kazanan Shishkova ve Naumov'un çocukları Maxim'in de uçakta bulunduğunu yazdı. Feci kaza sonrası sporcuların akıbeti ise henüz bilinmiyor.

ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

UÇAĞIN KARA KUTUSU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan nehirde yapılan aramalarda uçağın iki kara kutusunun da tespit edildiği bildirildi.

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

ABD\'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Erkoca:
    bizim Isparta da düşen uçaktaki insanlar da bilim adamlarimizdi sen hepsini tanırsın abd 0 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    bilerek çarpmış kör olmak lazım 0 0 Yanıtla
  • As?f Hüseynov:
    ?????? 0 0 Yanıtla
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