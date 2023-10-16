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İsrail-Filistin gerilimi ABD'ye de sıçradı! Yaşlı adam, 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İsrail-Filistin gerilimi ABD'ye de sıçradı! Yaşlı adam, 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 16.10.2023 01:25

ABD'nin Chicago eyaletinde bir kişi, 6 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini yaraladı. Will County Şerif Ofisi, saldırganın motivasyonunun çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması olduğunu iddia etti.

ABD'nin Chicago eyaletinde bir kişi, 6 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini yaraladı. Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail- Filistin çatışması" olduğu iddia edildi.

SALDIRGANI EVİN ÖNÜNDE OTURURKEN BULDULAR

Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba'yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

İsrail-Filistin gerilimi ABD'ye sıçradı! 71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

KADIN VE ÇOCUĞU AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUK NAKLEDİLDİĞİ HASTANEDE ÖLDÜ

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

İsrail-Filistin gerilimi ABD'ye sıçradı! 71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

"MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜ"

Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirdi. Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Suç, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-Filistin gerilimi ABD'ye de sıçradı! Yaşlı adam, 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail-Filistin gerilimi ABD'ye de sıçradı! Yaşlı adam, 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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