ABD\'de Oy Verme İşlemleri Tamamlandı

Dünya

ABD'nin büyük kısmında oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD'nin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde sandıklar kapandı. Ülkenin batısındaki Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.