ABD'de özel okula düzenlenen silahlı saldırıda iki anaokulu öğrencisi ağır yaralandı. Polis, şüphelenin saldırıdan sonra intihar ettiğini açıkladı.
Kuzey California'da dini eğitim veren özel bir okula ateş açılması sonucu 2 anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığı belirtildi. Polis, hayati tehlikesi devam eden biri 5, diğeri 6 yaşındaki öğrenciyi yaralayan saldırganın saldırı sonrası intihar ettiğini bildirdi.
Kimliği açıklanmayan şüphelinin okula saldırma nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'de Özel Okula Silahlı Saldırı: İki Öğrenci Ağır Yaralandı - Son Dakika
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