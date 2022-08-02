Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde yaşayan Sania Khan adlı kadın, 1 yıldan bu yana evli olduğu eşi Raheel Ahmed ile boşandı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sania Khan, boşanma sürecini anlatan bir video kayda alarak, takipçilerine uyarıda bulundu.

VİDEOYU GÖRÜNCE EVE GİTTİ

Ancak iddialara göre Raheel Ahmed adlı adam, eşinin TikTok' ta çektiği videoyu görüp sinirlendi. Konuşmak için de eski evinin yolunu tuttu ve eşini de ikna edip eve girdi. Bir süre normal konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı ve Ahmed, yanında getirdiği silahla kadını vurdu.

CESEDİ POLİSLER BULDU

Genç kadından haber alınmaması üzerine Chicago'daki eve giden polis ekipleri, Sania Khan'ın cansız bedenini buldu. Ayrıca güvenlik kayıtlarından da eski eşinin eve girdiği ve kadını son olarak gören kişinin o olduğu tespit edildi. Polis şimdi her yerde katil zanlısı kocayı arıyor.