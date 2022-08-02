Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü

02.08.2022 16:31

ABD'de yaşayan Hindistan asıllı 29 yaşındaki Sania Khan, eşiyle boşanma sürecini anlatan bir videoyu TikTok üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu videoyu gören kocası ise eski evlerine gitti ve orada çıkan tartışma sonucunda genç kadını silahla vurarak öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde yaşayan Sania Khan adlı kadın, 1 yıldan bu yana evli olduğu eşi Raheel Ahmed ile boşandı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sania Khan, boşanma sürecini anlatan bir video kayda alarak, takipçilerine uyarıda bulundu.

VİDEOYU GÖRÜNCE EVE GİTTİ

Ancak iddialara göre Raheel Ahmed adlı adam, eşinin TikTok' ta çektiği videoyu görüp sinirlendi. Konuşmak için de eski evinin yolunu tuttu ve eşini de ikna edip eve girdi. Bir süre normal konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı ve Ahmed, yanında getirdiği silahla kadını vurdu.

TikTok'ta çektiği video ile boşandığını ilan eden kadın, kocası tarafından öldürüldü

CESEDİ POLİSLER BULDU

Genç kadından haber alınmaması üzerine Chicago'daki eve giden polis ekipleri, Sania Khan'ın cansız bedenini buldu. Ayrıca güvenlik kayıtlarından da eski eşinin eve girdiği ve kadını son olarak gören kişinin o olduğu tespit edildi. Polis şimdi her yerde katil zanlısı kocayı arıyor.

TikTok'ta çektiği video ile boşandığını ilan eden kadın, kocası tarafından öldürüldü
YORUMLAR
500
13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı 'Kimse neden yaptığımı sormadı' diyerek açıkladı! Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı 'Kimse neden yaptığımı sormadı' diyerek açıkladı!

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement