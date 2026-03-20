ABD\'den BAE, Kuveyt ve Ürdün\'e Silah Satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'e toplam değeri 16 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye yapılan resmi bildirimlere göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün'e yönelik üç ayrı satış paketi için onay verildi. Onaylanan satış paketinin en büyük kısmı, 8,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. BAE'ye yönelik paketin F-16 mühimmatları ve modernizasyonu, gelişmiş radar sistemleri, hava-hava füzeleri ve anti-drone (İHA savar) sistemlerini kapsadığı bildirildi.

Kuveyt için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının (LTAMDS) satışına izin verilirken, Ürdün'e 70,5 milyon dolarlık uçak, mühimmat ve lojistik destek onayı verildiği aktarıldı.