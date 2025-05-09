ABD\'den Gazze\'ye Yardım Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştıracak çözüme 'birkaç adım uzaklıkta' olduklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'barışı güvence altına alacak, İsrail'i koruyarak Hamas'ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler' çağrısında bulunduğunu anımsattı. Bruce, "Trump'ın ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız" dedi.
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