ABD\'den İran\'a Sert Mesaj

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "İran bir daha asla nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında İran'a yönelik saldırılarla ilgili konuştu. İran hava sahasını 1 hafta içinde tamamen ele geçirdiklerini belirten Hegseth, "ABD, İran'da savaşı kazanıyor. İran için daha fazla kuvvet yolda. ABD'nin hava gücünü görecekler. İran'ın bütün yönetimi şu an ölü. Bu savaş bizim için çok önemli. Artık Tahran'ın zaman kazanma çabalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hegseth, İran'ın bir daha asla nükleer silah sahibi olamayacağını vurgulayarak, "Biz yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz. Daha önce birçok müzakere yaptık ama Trump artık belirsizliklere son noktayı koydu. İran'ın bizimle ve dünyayla oynamasına izin vermeyeceğiz. Düşmanımızı yok edeceğiz. Biz aylardır bu operasyon için çalışıyorduk. Lazer güdümlü füzelerle devam edeceğiz. Her şeyi çok iyi hesapladık. İran için daha fazla kuvvet yolda. Bizim ve müttefiklerimizin hava savunma sistemleri yeterli kapasiteye sahip. Bu mücadeleyi gerektiği kadar kolayca sürdürebiliriz. Bildiğiniz gibi İsrail en iyi müttefikimiz. ABD kazanmak için savaşır, savaşa daha yeni başladık" değerlendirmesinde bulundu.

12 Gün Savaşı'ndan sonra da İran'ın ABD ile nükleer anlaşma yapmak istediğinin altını çizen Hegseth, "Ancak gördük ki, onlar nükleerden vazgeçmek istemiyor. Bize binlerce füze doğrulttular. Ne zaman bitireceğimize biz karar vereceğiz" diye konuştu.

Hegseth, İran'dan Türkiye'ye doğru ateşlenen füzeye ilişkin ise "Türkiye'ye saldırının NATO'nun 5'inci maddesini tetiklemesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

ABD GENELKURMAY BAŞKAN CAINE: EK KAYIPLAR BEKLİYORUZ

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'da karadan da ilerlediklerini söyleyerek, bölgeye kuvvet akışının bugün de devam ettiğini aktardı. Caine, "ABD ordusundan ek kayıplar bekliyoruz ve her zamanki gibi kayıplarımızı en aza indirgemek için çalışacağız. Ancak bu, büyük bir savaş operasyonu. Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır. İran donanmasını yok ediyoruz. İran'ın çatışma gücünü yeniden inşa etme gücünü de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 2 bin hedefe ulaştık ve 20'den fazla İran gemisini yok ettik" ifadelerini kullandı.

Cephane değişimi yaptıklarını kaydeden Caine, miktar olarak yeterli cephaneleri olduğunu ve operasyon güvenliği sebebiyle miktarı paylaşamadıklarını bildirdi.