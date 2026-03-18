ABD\'den İran savaşı kayıpları için tam gizlilik kararı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Batı Irak semalarında düşen KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçağında hayatını kaybeden 6 ABD Hava Kuvvetleri pilotunun cenaze törenine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump'a bu kritik yolculukta Savaş Bakanı Pete Hegseth eşlik etti.

MARİNE ONE DOVER İÇİN HAVALANDI

Başkan Trump ve Bakan Hegseth, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının ülkeye getirildiği Delaware'deki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne gitmek üzere Beyaz Saray bahçesinden Marine One helikopteriyle hareket etti. Törene katılım, kamuoyuna önceden duyurulmayan yüksek güvenlikli bir program dahilinde gerçekleşti.

KAMERALAR YASAK, TÖRENLER GİZLİ

Öte yandan Beyaz Saray ve Pentagon, İran ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cenaze törenlerine ilişkin radikal bir karar aldı. Alınan karara göre, İran'la savaşta verilen kayıpların cenaze süreçleri tamamen gizli tutulacak.

Tören alanlarına kameralarveherhangi bir görsel kayıt alınmayacak.

Bu kararın, askeri moralin korunması ve savaşın kamuoyu üzerindeki duygusal etkisinin kontrol edilmesi amacıyla alındığı belirtiliyor.

6 PİLOT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Batı Irak üzerinde devriye ve ikmal görevi yürüten KC-135 Stratotanker uçağının düşmesi sonucu 6 pilot hayatını kaybetmişti. Uçağın teknik bir arıza mı yoksa bir saldırı sonucu mu düştüğü konusu, Pentagon'un gizlilik kararı nedeniyle halen netlik kazanmış değil.