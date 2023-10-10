 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil, İran ve Hizbullah'ı caydırmak için de gönderiyoruz - Son Dakika

ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil, İran ve Hizbullah'ı caydırmak için de gönderiyoruz

Son Güncelleme: 10.10.2023 20:48

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ''Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Tufa operasyonu başlattı. Sonrasında İsrail misilleme olarak Gazze'deki Hamas hedeflerimi bombardıman altına alırken, yaşanan gelişmeler sonucu ABD, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile ona eşlik edecek bir filoyu bölgeye gönderme kararı aldı.

"AYNI ZAMANDA İRAN VE HİZBULLAH'I CAYDIRMAK İÇİN GÖNDERİYORUZ"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz. Onlara 'Müdahale etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin' mesajı vereceğiz. Her türlü duruma cevap verecek kabiliyete sahibiz. Farklı seçeneklere sahip olabilmek için bölgede F-35 bulunduracağız, F-15 ve F-16 sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil, İran ve Hizbullah'ı caydırmak için de gönderiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Son Dakika: Türkiye'den Filistin diplomasisi
19:58 ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil, İran ve Hizbullah'ı caydırmak için de gönderiyoruz
19:44 Son Dakika: THY'nin İsrail seferlerine ara verildi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Suriye'de Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki
18:58 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem İsrail'e hem de ABD'ye tepki: Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, elektrik yok! Hani insan hakları?
18:45 AB, Hamas terör örgütü olarak ilan etti
18:28 Adana'da bir baba, elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
17:58 Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor
17:20 Şanlıurfa'da çocuklarının karnına şiş batıran 4 baba tutuklandı
17:17 EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 22:05:33. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil, İran ve Hizbullah'ı caydırmak için de gönderiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement