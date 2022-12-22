ABD Ukrayna'ya Patriot savunma sistemi vereceği duyurdu! Kremlin'den çok ağır cevap geldi - Son Dakika
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ABD Ukrayna'ya Patriot savunma sistemi vereceği duyurdu! Kremlin'den çok ağır cevap geldi

22.12.2022 14:56

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını açıkladı. Bu duyuruya ise Kremlin'den çok sert tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararının Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin çözümüne katkı sağlamadığını söyledi. Peskov, ABD'nin göndereceği silahların "Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini" de dile getirdi.

ABD'den Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini de içeren 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu. Rusya'dan bu yardıma çok sert tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararının Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin çözümüne katkı sağlamadığını söyledi. Peskov, ABD'nin göndereceği silahların "Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini" de dile getirdi.

"BARIŞ İÇİN SİNYAL ALMADIK"

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Zelenskiy'nin ziyareti sırasında herhangi bir barışa hazırlık sinyali alamadıklarını da belirtirken, "ABD, Rusya ile son Ukraynalı düşene kadar savaşmak istediğini kanıtı" dedi.

YARDIMI ABD DUYURMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu. ABD Dışişlerinden yapılan yardımların detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, ABD envanterinden sağlanacak 1 milyar dolarlık yardım paketinde 1 Patriot hava savunma bataryası, HIMARS için mühimmat, 500 adet hassas güdümlü 155 mm obüs top mermisi, 30 adet farklı kalibrelere sahip havan topu, 157 zırhlı araç, HARM füzeleri, hassas güdümlü hava füzeleri, 2 bin 700 el bombası fırlatıcıları ve diğer koruma ekipmanının bulunduğu kaydedildi.

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