ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'in Yeni Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar ile görüşerek kendisini bu göreve atanmasından dolayı tebrik etti. Bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" denildi.

Görüşmede, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının ele alındığı belirtilerek, "İsrail'in Gazze'ye gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri de dahil olmak üzere insani yardım akışını arttırmak için attığı son adımları ele aldı. İsrail'i, hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasını hızlandırmak ve sürdürmek için ilave adımlar atmaya çağırdı" ifadeleri kullanıldı.