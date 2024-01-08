ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün\'deki WFP deposunu ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Ürdün'ün başkenti Amman'daki deposunu ziyaret etti. Blinken, "WFP personeli, gıda yardımına en çok ihtiyaç duyan kişilere ulaşmak için yorulmadan ve büyük kişisel riskler alarak çalışmaktadır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, resmi temasları kapsamında dün WFP deposunu ziyaret etti. Blinken, WFP'nin Gazze için yoğun çalıştığına dikkat çekerek, "Gazze'deki erkekler, kadınlar ve çocuklar için çok zor ve gerçekten de kötüleşen gıda durumuna yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız ve bu 7/24 üzerinde çalıştığımız bir konu. Dünya Gıda Programı'nın daha fazla insana daha etkili bir şekilde daha fazla gıda ulaştırmak için gösterdiği olağanüstü çabayı takdir etmek istiyorum. Bunu, Gazze'deki Birleşmiş Milletler misyonunun diğer bölümleriyle birlikte her gün Gazze'de sahada bulunan ekipleri için de büyük bir risk alarak yapıyorlar" dedi.

Blinken, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana dördüncü kez Orta Doğu ziyareti gerçekleştiriyor. Blinken'in bugün Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme yapması bekleniyor.