ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev'de Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı - Son Dakika
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BBC

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev'de Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı

25.04.2022 06:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev'de Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Oleksiy Arestoviç, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'e vardığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Oleksiy Arestoviç, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'e vardığını açıkladı.

Bu, Rusya'nın işgalinden bu yana ABD'den Kiev'e yapılan en yüksek seviyeli ziyaret oldu.

Zelenskiy Cumartesi günkü konuşmasında Blinken ve Austin'in Pazar günü Kiev'e gelmelerini beklediğini söylemişti.

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Anna Foster, ziyaretin Zelenskiy tarafından bu şekilde duyurulmasının sıra dışı olduğunu aktarıyor:

"Normalde bu tür ziyaretleri görüşmenin ardından öğrenirdik. Misafir siyasetçi ülkeden ayrıldıktan sonra görüşmenin fotoğrafları dünyayla paylaşılırdı.

"Ukrayna'da güvenlik riskinin hâlâ yüksek olduğunu unutmamak lazım.

" Beyaz Saray'ın ikili Kiev'e gidene kadar konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakması ve resmi bir açıklama yapmaması da dikkat çekici."

ABD'li bakanların Zelenskiy ile hangi konuları konuştuğu henüz açıklanmadı.

Fakat Ukrayna lideri, görüşmede bir numaralı gündem maddesinin daha fazla silah talebi olacağını söylemişti.

Zelenskiy, ülkenin doğusunda ve güneyinde oluşan yeni cephe hatlarında kullanmak üzere daha ağır, daha gelişmiş ve daha modern silahlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Çatışmalar Paskalya'da da devam etti

Öte yandan dün hem Ukrayna'da hem Rusya'da kutlanan Paskalya Bayramı da çatışmaları durdurmadı.

Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı silahlı güçler, Rus birliklerinin fabrikaya yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, kentte hayata geçmesi planlanan insani koridorun Rus birliklerinin ateş açması nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.

Papa Francesco da Pazar günkü konuşmasında barış çağrısı yaptı.

Zelenskiy dün yaptığı bir konuşmada Avrupa Birliği ile ilişkilere de değindi.

AB'ye üyelik için başvuru yapan Ukrayna'nın lideri, Avusturya'nın "Ukrayna AB'ye üye olmamalı, ilişkiler başka şekillerde geliştirilmeli" açıklamasının "stratejik ve siyasi basiretsizlik" olduğunu söyledi.

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev'de Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev'de Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı - Son Dakika
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