ABD'yi sarsan Gazze protestosu! Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına "istifa" çağrısı yaptılar

ABD Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler, Bakanlık çalışanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulundu.

"İSRAİL'İN KATLİAMININ ORTAĞISINIZ"

Başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasının girişinde bir araya gelen göstericiler, iş çıkışında yakaladıkları Bakanlık çalışanlarına karşı, "İstifa edin. İşi bırakın. İsrail'in katliamının ortağısınız." diye slogan attı.

"TÜM ABD FONLARINI SONLANDIRIN"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve sivil halkı öldürmesini protesto eden eylemciler, "İsrail ırkçılığına giden tüm ABD fonlarını sonlandırın" yazan dövizler taşırken ABD Dışişleri Bakanlığının kapatılması gerektiğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da atılan sloganlardan nasibini aldığı ifade edildi.

DIŞARI ÇIKAN ÇALIŞANLARI YUHALADILAR

ABD'nin Gazze konusundaki dış siyasetini eleştiren protestocular, Dışişleri Bakanlığı binasının tüm kapılarını tutarak, dışarı çıkan çalışanları yuhaladı. Daha sonra başkentteki Filistin Halkı Müzesi önünde toplanan bir diğer gösterici grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenleri andı. Filistinli mağdurlar için mum yakan eylemciler, ateşkes çağrısında bulundu.

NEW YORK TIMES'IN İSRAİL YANLISI HABER POLİTİKASI PROTESTO EDİLDİ

New York Times'ın İsrail yanlısı haber politikasına tepki gösteren bir grup eylemci, akşam saatlerinde gazetenin New York'taki genel merkez binasının lobisini kısa süreliğine işgal etti. Eylemcilerin, sosyal medya platformu X'te paylaştığı görüntülerde, ellerinde tuttukları "New York War Crimes" (New York Savaş Suçları) başlığı taşıyan gazete boyutundaki bültende, İsrail'in saldırılarında son bir ayda Gazze'de ölenlerin isimlerinin yazıldığı görüldü. Göstericiler hep birlikte, hayatını kaybeden binlerce Filistinlinin isimlerini tek tek okudu.