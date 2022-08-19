ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi - Son Dakika
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ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

19.08.2022 16:25
ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den vize randevularında bekleme süresinin bir yılı bulmasıyla ilgili tepkilere yanıt verdi. Bir muhabirin, "Türklerin bu kadar uzun süre beklemesi için özel bir neden var mı? sorusunu cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Sorunun temel nedeni Covid, hala uygulanan Covid kısıtlamaları ve kısıtlamaların yeni kaldırıldığı ülkelerde devam eden etkiler. Özel olarak Türkiye'yle ilgili bir şey olmadığı konusunda sizi temin ederim" şeklinde konuştu.

Türkiye'den yurt dışına vize başvurularında yaşanan gecikmeler tartışma yaratırken, ABD'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'deki uzun vize bekleme sürelerinin Covid kısıtlamalarından kaynaklandığını ve bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını belirtti.

"ÖZEL OLARAK TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Price, dün düzenlenen günlük basın toplantısında bir muhabirin "Türklerin bu kadar uzun süre beklemesi için özel bir neden var mı" sorusuna şu yanıtı verdi; "Ne yazık ki bu sorunu tüm dünyada yaşıyoruz. Bu sorunun temel nedeni Covid, hâlâ uygulanan Covid kısıtlamaları ve kısıtlamaların yeni kaldırıldığı ülkelerde devam eden etkiler. Özel olarak Türkiye'yle ilgili bir şey olmadığı konusunda sizi temin ederim."

"KOMŞU ÜLKELERDE BİRKAÇ GÜNDE VİZE ALINABİLİYOR"

ABD'nin vize için bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla çalışmaları sürdürdüğünü, bazı ülkelerde bunun başarıldığını kaydeden Price, süreci Covid öncesi döneme döndürmeyi hedeflediklerini belirtti. Bunun üzerine muhabir, Türkiye çevresindeki ülkelerde vize bekleme sürelerinin çok daha kısa olduğuna, Bosna Herseklilerin 5 günde, Yunanların ise 7 günde vize alabildiğine dikkat çekerek "Türkiye'de personel eksiğiniz mi var, yoksa Covid dışında bir şey mi var? Çünkü Türkiye'de bu sorun diğer ülkelerden çok daha büyük" diye sordu.

"HER ÜLKEDE SÜRELERİ ETKİLEYEN NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ GİBİ FAKTÖRLER VAR"

Bunun üzerine Price, "Her ülkede vize bekleme sürelerini etkileyen nüfus büyüklüğü gibi bir dizi faktör var. Elbette Türkiye bu saydığınız ülkelerden çok daha büyük bir nüfusa sahip. Bu nedenle bu sorunun sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığı konusunda sizi temin ederim. Türkiye, çevre ülkeler ve tüm dünyada süreleri kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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