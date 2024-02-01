ABD ordusundan Ürdün'de 3 askerin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme gecikmedi. ABD'ye ait savaş gemisi, İran'a ait üç insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğünü açıkladı.
ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada "İran destekli Husi militanları, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne doğru bir gemisavar balistik füze ateşledi. Füze USS Carney tarafından başarılı bir şekilde düşürüldü" ifadeleri yer aldı.
Ordu bu açıklamadan kısa süre sonra "USS Carney, civardaki üç İran İHA'sına saldırdı ve onları düşürdü" dedi. Düşürülen drone'ların silahlı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.
Ürdün'ün Suriye sınırı yakınlarında bulunan bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı. ABD Başkanı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada intikam sözü vererek, "Hiç kuşkusuz, bizim seçeceğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız" ifadelerini kullanmıştı.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
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Son Dakika › Dünya › ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler - Son Dakika
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