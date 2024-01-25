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ABD FAA, Boeing 737 Max 9 Uçaklarının Uçuşlarına İzin Verdi - Son Dakika
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BBC

ABD FAA, Boeing 737 Max 9 Uçaklarının Uçuşlarına İzin Verdi

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), havada kapısı düştükten sonra uçuşları durdurulan Boeing 737 Max 9 tipi uçakların tekrar havalanmasına izin verdi. FAA, olayın ardından ABD'deki 171 uçağın incelenmesine karar vermişti. United ve Alaska havayolları, bu uçaklara sahip olduklarını ve önümüzdeki günlerde uçuşlara başlayacaklarını açıkladı. Türk Hava Yolları'nda da beş adet bu uçaktan bulunuyor ve THY, olayın ardından bunları uçuşlardan çekmişti. FAA, Boeing'in 737 Max serisinin üretiminin artırılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Alaska ve United havayollarının yöneticileri, Boeing'e karşı öfkeli olduklarını belirtti. 737 Max'in bir önceki nesli olan 737 Max 8'ler, tasarım hatası nedeniyle 2018 ve 2019 yıllarında iki defa düşmüş ve 346 kişinin ölümüne yol açmıştı.

ABD FAA, Boeing 737 Max 9 Uçaklarının Uçuşlarına İzin Verdi
25.01.2024 - 07:04,
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ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) havada kapısı düştükten sonra uçuşları durdurulan Boeing 737 Max 9 tipi uçakların tekrar havalanmasına izin verdi.

FAA 5 Ocak’taki olayın ardından ABD’deki 171 uçağın incelenmesine karar vermişti.

Ülkede bu uçaklara sahip olan United ve Alaska havayolları önümüzdeki günlerde uçuşa başlayacaklarını açıkladı.

Bu uçaklardan Türk Hava Yolları’nda da beş adet bulunuyor. THY de olayın ardından bunları uçuşlardan çekmişti.

FAA, Boeing’in bugüne kadar en çok satan dar gövdeli uçağı olan 737 Max serisinin üretiminin artırılmasına ise izin vermeyeceklerini duyurdu.

FAA yöneticisi Mike Whitaker “Boeing için işler eskisi gibi olmayacak” dedi ve ekledi:

“Kalite kontrol sorunlarının tamamen çözüldüğünden emin olana kadar hiçbir kapasite artırımını veya yeni üretim bandı talebini onaylamayacağız.”

Alaska ve United havayollarının yöneticileriyse Boeing’e karşı öfkeli.

Şirketlerin çok sayıda uçağının hizmetten çekilmesi, uçuş planlarında büyük iptallere yol açtı.

NBC News’a konuşan Alaska Airlines yöneticisi Ben Minicucci “Bu uçağın üretim bandından hatalı bir şekilde çıktığına şüphe yok” dedi ve ekledi:

“İncelemelerde çok fazla gevşek cıvata bulduk.

“Sinirli ve hayal kırıklığına uğramış olmanın ötesinde öfkeliyim de.”

CNBC’ye konuşan United Airlines yöneticisi Scott Kirby ise bu olayın “bardağı taşıran son damla olduğunu” söyledi.

Kirby, gelecek planlarında Boeing’in bir sonraki nesil uçağı olacak 737 Max 10’a muhtemelen yer vermeyeceklerini de vurguladı.

United uçuş iptalleri yüzünden zarar edeceklerini de duyurmuştu.

737 Max’in bir önceki nesli olan 737 Max 8’ler de kullanıma girdikten kısa süre sonra tasarım hatası nedeniyle 2018 ve 19 yıllarında iki defa düşmüş, 346 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Kaynak: BBC
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