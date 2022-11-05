Washington-Moskova hattı yanacak! ABD'li pilotun, Rus üssü yakınlarında çizdiği rota akıllara zarar

Suriye'de bir Rus üssünün yakınında uçan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 model uçağın çizdiği rota sosyal medyada ve dış basında ses getirdi.

CİNSEL ORGAN ÇİZDİ

Uçuş meraklıları, FligtRadar24 programında ABD'li Hava Kuvvetleri pilotunun Rus üssü yakınında cinsel organ çizdiği anları yakaladı.

İşte o rota.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan olayla ilgili ABD Hava Kuvvetleri'nden resmi açıklama geldi. Açıklamada pilotun çizdiği rotanın kasti olmadığına vurgu yapılarak " Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren KC-135 Stratotanker (RAKE71), görev sırasında birden fazla farklı uçuş rotasında ilerledi. Bu ayarlamalar ve hareketler özellikle yapılmış gibi görünüyor olabilir. Ancak pilotun da birimimizin de böyle bir niyeti yok. Biz bunu araştırmaya devam ederken, USAFE-AFAFRİKA, AMC [Hava Hareketliliği Komutanlığı] ve Hava Kuvvetleri, en yüksek profesyonellik ve havacılık standartlarını korumaya devam edecek." denildi.