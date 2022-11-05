Washington-Moskova hattı yanacak! ABD'li pilotun, Rus üssü yakınlarında çizdiği rota akıllara zarar - Son Dakika
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Washington-Moskova hattı yanacak! ABD'li pilotun, Rus üssü yakınlarında çizdiği rota akıllara zarar

05.11.2022 22:48

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Suriye'de Rus üssü yakınlarında gökyüzünde çizdiği cinsel organ rotası sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri, olayın kasti olmadığını aktardı.

Suriye'de bir Rus üssünün yakınında uçan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 model uçağın çizdiği rota sosyal medyada ve dış basında ses getirdi.

CİNSEL ORGAN ÇİZDİ

Uçuş meraklıları, FligtRadar24 programında ABD'li Hava Kuvvetleri pilotunun Rus üssü yakınında cinsel organ çizdiği anları yakaladı.

Washington-Moskova hattı yanacak! ABD'li pilotun, Rus üssü yakınlarında çizdiği rota akıllara zarar
İşte o rota.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan olayla ilgili ABD Hava Kuvvetleri'nden resmi açıklama geldi. Açıklamada pilotun çizdiği rotanın kasti olmadığına vurgu yapılarak " Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren KC-135 Stratotanker (RAKE71), görev sırasında birden fazla farklı uçuş rotasında ilerledi. Bu ayarlamalar ve hareketler özellikle yapılmış gibi görünüyor olabilir. Ancak pilotun da birimimizin de böyle bir niyeti yok. Biz bunu araştırmaya devam ederken, USAFE-AFAFRİKA, AMC [Hava Hareketliliği Komutanlığı] ve Hava Kuvvetleri, en yüksek profesyonellik ve havacılık standartlarını korumaya devam edecek." denildi.

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Son Dakika Dünya Washington-Moskova hattı yanacak! ABD'li pilotun, Rus üssü yakınlarında çizdiği rota akıllara zarar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Washington-Moskova hattı yanacak! ABD'li pilotun, Rus üssü yakınlarında çizdiği rota akıllara zarar - Son Dakika
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