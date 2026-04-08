ABD ile İran Arasında Tarihi Ateşkes - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ile İran Arasında Tarihi Ateşkes

ABD ile İran Arasında Tarihi Ateşkes
08.04.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'la sağlanan ateşkesi tarihi bir zafer olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD tarihi bir zafer elde etti. Trump, İran'ın bütün ekonomisini dakikalar içinde yok edecek güce sahipti ancak merhamet göstermeyi tercih etti" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile 40 gün süren savaşın ardından uzlaşılan iki haftalık ateşkese ilişkin konuştu. ABD'nin tarihi bir zafer elde ettiğini söyleyen Hegseth, "İran ateşkes için yalvardı. Başkan Trump, İran'ın bütün ekonomisini dakikalar içinde yok edecek güce sahipti ancak merhamet göstermeyi tercih etti. İran'ın hava kuvvetleri yok edildi. İran'ın artık bir hava savunması, herhangi kapsamlı bir hava savunma sistemi kalmadı. Hava sahası bizim kontrolümüzde. İran'ın füze programı işlevsel olarak yok oldu. ABD, salı gecesi 800 hava saldırısı düzenledi ve İran'ın savuna sanayi üssünü imha etti. İran'ın fabrikaları yerle bir oldu. Artık gerçek barış için bir şansımız var. Pentagon görevini tamamladı. İran'ın yeni rejimi ABD ile farklı bir iletişimde olacak. İran zenginleştirilmiş uranyumu bize verecek ya da biz alacağız" ifadelerini kullandı.

'KİMSE TRUMP'TAN DAHA İYİ BARIŞ ANLAŞMASI YAPAMAZ'

Hegseth, İran'ın 47 yıldır tehdit oluşturduğunu belirterek, "Artık sorun değiller. Trump tarih yazdı. İran bizim şartlarımızı kabul etmeseydi. Sıradaki hedefimiz köprüleri, enerji tesisleri olacaktı ve bunları yeniden inşa etmeleri çok zor olacaktı. İran'ın, dini lideri öldü. Askeri komutan liderleri ve diğer komutanları öldü. İstihbarat şefleri öldü. Devrim Muhafızları'ndaki kritik isimler öldü. Zamanları tükeniyordu ve anlaşma yaptılar" açıklamasında bulundu.

İran asla nükleer silaha ulaşmaması gerektiğini kaydeden Hegseth, gerekirse operasyona tekrar başlayacaklarını aktardı. Bakan Hegseht, İran'ın sahip olduğu tüm nükleer materyalin yok edileceğini vurgulayarak, "Uydular aracılığıyla gözlenecek. Destansı Öfke Operasyonu 6 haftadan kısa bir süre içinde son derece yıkıcı bir güçle tamamlandı. ABD'yi basit bir şekilde yaralayabileceklerini düşündüler ancak biz onlar ile ilgilendik. Pilotlarımızı tutamadılar. İran'ın topraklarının tam ortasına gidip askerlerimizi kurtardık. Hiç kaybımız olmadı. Şu anda gerçek barış için masaya oturmaya hazırlanıyoruz. İran'ın verdiği bütün sözleri tuttuğunu görmek istiyoruz. Kimse Trump'tan daha iyi barış anlaşması yapamaz. Sözüm ona dostlarımız, bize yardım etmeyenler not alsın. Binlerce saldırı gerçekleştirdik. Mucizevi bir biçimde korunduğumuzu hissettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ile İran Arasında Tarihi Ateşkes - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:22:28. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD ile İran Arasında Tarihi Ateşkes - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.