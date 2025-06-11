ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'bölgede huzursuzluk ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı aldığı öne sürüldü.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA'ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.
Yetkili, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının 'gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini' ve CENTCOM'un 'her an hazır olmak için' Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.
Öte yandan, Irak'ın batı bölgelerinden gelen görüntülerde ABD savaş uçaklarının gökyüzünde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı 'daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını' söylemişti.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.
Son Dakika › Dünya › Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti - Son Dakika
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