Irak\'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'bölgede huzursuzluk ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı aldığı öne sürüldü.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA'ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.

ABD Bağdat Büyükelçiliği

BAHREYN VE KUVEYT'TE DE ALARMA GEÇİLDİ

Yetkili, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

CENTCOM ARTAN GERİLİMİ TAKİP EDİYOR

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının 'gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini' ve CENTCOM'un 'her an hazır olmak için' Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.

Pentagon

ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Öte yandan, Irak'ın batı bölgelerinden gelen görüntülerde ABD savaş uçaklarının gökyüzünde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.