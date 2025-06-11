Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Irak\'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti
11.06.2025 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Irak\'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti
Haber Videosu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'bölgede huzursuzluk ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı aldı. Gelişmenin ardından havalanan ABD savaş uçakları Irak'ın batısında yoğun uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 'bölgede huzursuzluk ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı aldığı öne sürüldü.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA'ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.

Irak'ta alarm durumuna geçildi, ABD savaş uçakları havalanmaya başladı
ABD Bağdat Büyükelçiliği

BAHREYN VE KUVEYT'TE DE ALARMA GEÇİLDİ

Yetkili, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

CENTCOM ARTAN GERİLİMİ TAKİP EDİYOR

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının 'gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini' ve CENTCOM'un 'her an hazır olmak için' Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.

Irak'ta alarm durumuna geçildi, ABD savaş uçakları havalanmaya başladı
Pentagon

ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Öte yandan, Irak'ın batı bölgelerinden gelen görüntülerde ABD savaş uçaklarının gökyüzünde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı 'daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını' söylemişti.

Irak'ta alarm durumuna geçildi, ABD savaş uçakları havalanmaya başladı
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Abd Büyükelçiliği, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Bağdat, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • çiüçiü:
    gene birşeyler oluyor 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti 2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
Çorum’da düğün dönüşü facia Minibüs devrildi Çorum'da düğün dönüşü facia! Minibüs devrildi
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

23:39
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:28
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
10:00
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
09:39
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
09:37
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler’i çıldırtan olay
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
09:36
Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar’ın sözleri gündem oldu
Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar'ın sözleri gündem oldu
08:58
Protesto gösterileri devam ederken Trump’tan yeni bir hamle daha
Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha
08:48
Furkan Kızılay’dan aşk dolu paylaşım
Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım
08:41
Türkiye’nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 00:35:10. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.