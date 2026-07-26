ABD, İran'a Abluka Kapsamında Gemilere Müdahale Etti - Son Dakika
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ABD, İran'a Abluka Kapsamında Gemilere Müdahale Etti

ABD, İran\'a Abluka Kapsamında Gemilere Müdahale Etti
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ABD, İran'a karşı deniz ablukasında 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi hizmet dışı bıraktı.

ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 2 geminin ise 'hizmet dışı' bırakıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a karşı deniz ablukasının devam ettiği aktarıldı. 25 Temmuz itibarıyla 'ablukayı geçmeye çalışan' 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, 'talimatlara uymayan' 2 geminin hizmet dışı bırakıldığı ve 'tam uyumun sağlanması için' 2 gemiye baskın yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, ABD askerlerinin Komorlar bayraklı 'M/T Charminar' adlı gemiye 'doğrulama amaçlı' çıkmasının ardından geminin yoluna devam ettiği, Mozambik bayraklı 'M/T Lavine' adlı geminin ise 'uyarıları dikkate almadığı ve ablukayı ihlal etmeye çalıştığı' öne sürülerek, etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Denizcilik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, İran'a Abluka Kapsamında Gemilere Müdahale Etti - Son Dakika

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