ABD, İran\'a Hava Saldırısı Düzenledi

01.06.2026 12:52
ABD, düşürülen İHA'ya misilleme olarak İran'daki radar ve kontrol merkezlerine saldırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine misilleme olarak İran'ın Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki radar ile İHA komuta kontrol merkezlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, hafta sonu İran'ın Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki radar ile İHA komuta kontrol merkezlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'nın uluslararası sularda düşürülmesi de dahil olmak üzere İran'ın eylemlerine yanıt olarak düzenlendiği savunuldu. Açıklamada, ABD savaş uçaklarının harekete geçerek bölgedeki sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan İran hava savunma sistemlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve iki adet tek yönlü taarruz İHA'sını imha ettiği ifade edildi.

Operasyonlarda hiçbir ABD askerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, "CENTCOM, devam eden ateşkes sürecinde İran'ın haksız saldırganlığına yanıt olarak ABD'nin varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
