ABD'den iki ülkeyi küpleri bindirecek hamle - Son Dakika
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Dünya

ABD'den iki ülkeyi küpleri bindirecek hamle

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Çin'e petrol taşımacılığı yapan kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı. İran, bu yaptırımları haksız ve yasa dışı olarak nitelendirerek kınadı.

07.02.2025 12:26
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Çin'e milyonlarca varil petrol sevkiyatı yapan çok sayıda kişi ve şirkete yaptırım uyguladı. İran, mali yaptırımlarının yasa dışı ve haksız olduğunu bildirerek ABD'nin adımını kınadı.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), dün Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sayıda kişi ve şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulananlar arasında İran'dan Çin'e petrol taşınmasını kolaylaştıran kişiler, mürettebat yönetim şirketleri ve gemiler bulunuyor.

İRAN'A MAKSİMUM BASKILAR YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Yaptırımlar ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde İran'a yönelik "Maksimum Baskı" politikasının yeniden uygulanabileceğine ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. İran, Trump'ın bu politikayı yeniden devreye sokmasının "başarısızlıkla sonuçlanacağını" bildirerek karara sert tepki gösterdi.

İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Yeni ABD yönetiminin, İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran milletine baskı yapma kararı gayrimeşru, yasa dışı ve ihlaller içeren bir adımdır, kesinlikle haksız ve uluslararası kurallara aykırıdır" dedi. ABD'nin yaptırımları doğrudan gemilerin uluslararası sularda seyir yapmasını yasaklamıyor, ancak gerekli destek hizmetlerine erişimlerini engelleyerek operasyonlarını zorlaştırıyor.

ABD\'den iki ülkeyi küpleri bindirecek hamle
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den iki ülkeyi küpleri bindirecek hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • oktay sayar:
    abd , yaptırımları hikayeden ibaret,çin ve İran'la başa çıkamaz ,Rusya ya kafa tutamaz 40 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kınayı getir aney kınayacaklar yine 22 4 Yanıtla
    Güven Yaşar:
    anan kına yakiyormu 0 0
  • Bayram Izgoren:
    onlarda altinla ticaret yapsinlar yada kendi para birimiyle sikonti yok usd kullanimadigi surece 11 1 Yanıtla
  • Musti5201:
    3 Dünya savaşı çıkarma derdinde 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne yapsa Yakışıyor 1 7 Yanıtla
  • bülent C.:
    Kim takar Turpu . Ona yaptırım buna yaptırım kafayı yemiş. Çin , Rusya ve İran birlikte olacaklar , Abd nin belaları. Türkiye de birlikte oldumu Avrupa da yanaşır . Abd yi bence ileride zor günler bekliyor. Siyonist dostları ile birlikte. Ortak para birimi çıkartırlarsa dolarda maziye karışacak . 7 0 Yanıtla
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