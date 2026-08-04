ABD-İran Anlaşması İçin Taslak Hazır - Son Dakika
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ABD-İran Anlaşması İçin Taslak Hazır

ABD-İran Anlaşması İçin Taslak Hazır
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Katar, ABD ile İran arasında olası anlaşma taslağının iletildiğini duyurdu. Doğrudan görüşme yok.

(ANKARA) - Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin taslak metnin hazırlandığını, arabulucular aracılığıyla taraflara iletildiğini ancak henüz doğrudan ABD-İran görüşmesi planlanmadığını bildirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile bugün ya da yarın anlaşmaya varılabileceğini söyledi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin, ABD ve İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Taraflara belirli bir anlaşma taslağı iletilip iletilmediğine ilişkin soru üzerine Ensari, "Yorum yapmayacağım ancak olası bir anlaşmaya ilişkin taslak metnin hazırlandığını ve taraflar arasında paylaşıldığını söyleyebilirim" dedi. Katar, Pakistan ve Umman'ın yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirten Ensari, ABD-İran arasında doğrudan görüşmelerin ise henüz planlanmadığını bildirdi.

Ensari, arabuluculuk girişiminin hedeflerine ilişkin, "Şu anda odağımız gerilimin tırmanmasını önlemek, boğazı yeniden açmak ve taraflar arasında diplomasiye yeniden kapı aralamak" ifadelerini kullandı.

BESSENT: HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN BUGÜN YA DA YARIN ANLAŞMA SAĞLANABİLİR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da CNBC'nin "Squawk Box" programına verdiği röportajda, Washington'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda İran ile temas halinde olduğunu söyledi. Bessent, "İranlılarla görüşüyoruz. Boğazı açmak ve bu çatışmada daha normalleşmiş bir duruma doğru ilerlemek için bugün ya da yarın bir anlaşmaya varma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD-İran Anlaşması İçin Taslak Hazır - Son Dakika

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