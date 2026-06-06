ABD, İran\'ın Füze ve İHA Saldırısını Engelledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine doğru İran tarafından fırlatılan çok sayıda balistik füze ile insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, İran tarafından Hürmüz Boğazı ve bölgedeki Körfez komşularına doğru fırlatılan çok sayıda balistik füze ile İHA'yı başarıyla engellediği belirtildi. İran'ın, CENTCOM tarafından Hürmüz Boğazı'na yönelen 4 adet tek yönlü taarruz İHA'sının düşürülmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e 7 balistik füze fırlattığı bildirildi. İmha edilen İHA'ların bölgesel deniz trafiği için acil bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Olayların ardından ABD güçlerinin, deniz trafiğine yönelik olası yeni saldırılara karşı önlem almak amacıyla İran'ın Goruk bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar tesislerini hedef aldığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre İran'ın ateşlediği 7 balistik füzeden 6'sının havada imha edildiği, yedinci füzenin ise planlanan hedefine ulaşamadığı kaydedildi. Açıklamada, şu ana kadar hiçbir ABD personelinin zarar görmediği ifade edilirken, İran'ın Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na hasar verdiğine ilişkin iddialarının asılsız olduğu belirtildi.