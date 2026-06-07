ABD: İran\'a ait 2 saldırı İHA\'sını düşürdük

ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 tek yönlü saldırı İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdüğü kaydedilerek, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.