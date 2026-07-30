ABD: İran\'a yönelik yeni saldırı dalgası tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "ABD doğu saatiyle 22.00 itibarıyla CENTCOM kuvvetleri, ABD kuvvetlerine yapılan saldırılara misilleme olarak başlattığı yeni saldırı dalgasını tamamlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni saldırı dalgasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) tesisleri, kıyı gözetleme ile savunma merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, "Saldırılar, İran ve vekil güçlerinin Amerikan kuvvetlerine, ticari gemiciliğe ve komşu Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini daha da azaltmayı amaçlıyordu" denildi.

Açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da göreve hazır şekilde beklediği de aktarıldı.