ABD, İsrail\'in Savunma Hakkını Destekledi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yineledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı. Austin görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan kararlılığını ve İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yineledi.

Austin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gallant ile görüşmesinde, Orta Doğu'daki son durumu ele aldığını belirtti. Bölgede gerilimin azaltılması için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini aktaran Austin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan'da sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine imkan tanıyacak bir anlaşmanın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Austin, bölgedeki ABD personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, " İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli" ifadesini kullandı.