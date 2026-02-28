ABD, İsrail ve İran gerilimine ilişkin Türkiye\'den ilk açıklama

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan, İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilime ilişkin Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır." denildi.

TÜRKİYE'DEN 3 ÜLKEYE UYARI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlatmasıyla patlak veren çatışmalarda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bölgede tansiyon tavan yaparken, Türkiye'den de ilk açıklama geldi.

"SALDIRILAR BÖLGESEL GELECEĞİ RİSKE ATIYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

"TARAFLARI SALDIRILARA SON VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."