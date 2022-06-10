ABD Kongre baskını: Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı - Son Dakika
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ABD Kongre baskını: Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı

10.06.2022 10:15
ABD Kongre baskını: Donald Trump darbe girişimiyle suçlandı

ABD Kongre binasına geçtiğimiz yıl düzenlenen baskınla ilgili dava başladı.

ABD Kongre binasına geçtiğimiz yıl düzenlenen baskınla ilgili dava başladı. Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bu baskını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı ileri sürüldü.

Komitenin başkan yardımcısı Cumhuriyetçi Parti'li Liz Cheney, Trump'ın bu saldırının "fitilini ateşlediğini" savundu.

Demokrat Parti'den Bennie Thompson da baskının Amerikan demokrasisini tehdit ettiğini belirtti.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri 6 Ocak 2021'de Kongre binasına saldırmışlardı. Binadaki Kongre üyeleri, iktidara yeni seçilen Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek üzere toplanıyorlardı.

Yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından Demokrat Parti öncülüğündeki komite Kongre baskınıyla ilgili duruşmalara başladı. İlk olarak Donald Trump'ın yakın çevresiyle yapılmış mülakatlardan bölümler izlendi.

Eski başsavcı Bill Barr'ın, Donald Trump'ın "seçimlerin çalındığı" yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu söylediği video ilk izlenenler arasındaydı.

Barr "Seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasını hiçbir bilimsel kanıtla desteklemeyen bir yönetimin sadece görüşlerine dayanarak iktidarda kaldığı bir dünyada yaşamamız mümkün değil," dedi.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da eski başsavcının babasının komplo teorilerini reddeden görüşlerini kabul ettiğini söylediği bir videoya da yer verildi.

Komitenin duruşmalarına başlamasının öncesinde Donald Trump bunu "siyasi bir hile" olarak nitelendirdi. Bu ay komitenin beş duruşma daha yapması bekleniyor.

Donald Trump, 2024'teki ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı değerlendiriyor. Bu çerçevede, bir önceki seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki temelsiz iddialarını da dillendirmeye devam ediyor.

Kapsamlı duruşmalar

ABD Kongresi'ndeki komite Cumhuriyetçi Parti'nin tamamen bağımsız bir soruşturma açılması yönündeki çabaları bloke etmesinin ardından Demokrat Partililerin öncülüğünde kuruldu.

Mississippi Kongre Üyesi Bennie Thompson'ın başkanlık ettiği heyet, yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşuyor.

Komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi, Wyoming'den Liz Cheney ve Illinois'den Adam Kinzinger, sıkı birer Donald Trump karşıtı.

Duruşmaların geleneksel komite oturumları gibi olmaması maksadıyla sıkı bir şekilde kurgulandığı belirtiliyor. Komite, tutarlı bir anlatı oluşturmak amacıyla, 6 Ocak olaylarına ait tanıklıkların önceden kaydedilmiş kliplerinden ve belgelerden yapılan alıntılardan hazırlanan görüntüleri sunuyor.

Komite sadece 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskına değil, 2020 seçim sonuçlarının iptal edilmesini hedefleyen girişime de kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Duruşmaların akabinde üyelerin bir rapor hazırlamaları ve Eylül ayında yeni bir duruşma ile vardıkları sonuçları kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.

Komiteye başkanlık eden Bennie Thompson, "6 Ocak hükümeti devirmeyi planlayan küstah bir darbe girişiminin son halkasıydı. Şiddet tesadüfi değildi. Bu Trump'ın son çaresiydi," diye konuştu.

Başkan yardımcısı Liz Cheney de "Kongre binamızı işgal edenler ve saatlerce kolluk kuvvetleriyle çatışanlar Başkan Trump'ın kendilerine söyledikleriyle motive olmuşlardı. Seçimlerin kendilerinden çalındığını ve Trump'ın başkan olması gerektiğini düşünüyorlardı," dedi.

Cheney "Bu kalabalığı harekete çağıran da, toplayan da, bu saldırının fitilini ateşleyen de Başkan Trump'tır," dedi.

"Pence asılmayı hak etti"

Kongre baskınında yaralanan ilk polis memuru Caroline Edwards da komitede verdiği ifadede saldırganların kendisine "vatan haini" ve "köpek" gibi yakıştırmalarda bulunduklarını, ardından da yediği yumrukla bilincini kaybettiğini anlattı.

"İnsanların kanı üzerine basıp kayıyordum," diye konuşan Edwards, Kongre binasının bir savaş alanına döndüğünü ifade etti.

Komite üyeleri, Donald Trump'ın Kongre baskını gerçekleştiği sırada neler yaptığını da detaylı olarak resmetmeye çalıştı.

Liz Cheney, saldırganlar eski başkan yardımcısı Mike Pence'in asılması yönünde sloganlar atarken Trump'ın "O da bunu hak etti," dediğine dair bir ifadeyi okuduğunda komitede şaşkınlık yaşandı.

ABD'deki Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili olarak iktidar süresinin dolmasına bir hafta kala görevden azledilmişti.

Ancak Senato'da yapılan oylamada 57 senatör Trump'ın mahkum edilmesi yönünde, 43 senatör ise mahkum edilmesine karşı oy kullanınca Trump azil davasından aklanmıştı.

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Kaynak: BBC

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