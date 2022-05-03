ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek - Son Dakika
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ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek

03.05.2022 20:05

ABD'nin eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Jack Keane'den Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili inanılmaz bir iddia geldi. Keane; Putin'in Ukrayna'da hedeflerine ulaşamaması durumunda Rus istihbarat örgütü tarafından öldürüleceğini iddia etti.

Rus ordusu ve güvenlik servislerinde bulunan üst düzey yetkililerin Putin'in Ukrayna'yı anlamsız bir şekilde işgal ederek çok sayıda askerin ölmesine sebep olduğunu bu nedenle kendisine çok kızgın oldukları iddia edildi.

"PUTİN'İN TEK MOTİVASYONU İKTİDARDA KALMAK"

ABD Ordusu Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Jack Keane, Fox News'e yaptığı açıklamada Putin'in tek motivasyonunun iktidarda kalmak olduğunu aksinin kendisi için "ölüm" demek olduğunu ifade etti. Keane, bu nedenle Putin'in iktidar kalmak için her şeyi yapacağını söyledi. Eski general, kimsenin Putin'i pek önemsemediğini fakat Putin'in Rus İmparatorluğu'nu geri getirme çabası içinde olduğunu belirtti. General, gelecekte Putin'in iktidarda kalmaktan başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

ABD'li eski general, Putin'in Ukrayna'da başarısız olması durumunda infaz edileceğini iddia etti
ABD'li eski general Jack Keane

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ SÖYLENTİLER ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Rusya'nın en üst düzey ordu ve istihbarat şeflerinin savaşla ilgili artan hayal kırıklığı, Putin'in fiziksel sağlık durumuyla ilgili söylentilerin dolaşmasıyla birlikte geliyor . İddiaya göre Putin, ameliyat olurken ve iyileşme sürecinde yerini Güvenlik Konseyi'nin başkanı ve eski istihbarat başkanı Nikoalai Patruşev'e bırakmayı düşünüyor. Putin'in ameliyatının aciliyetinin olmadığı belirtilirken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planının arkasında 70 yaşındaki Patruşev'in olduğu da öne sürüldü. Patruşev'in Putin'i Kiev'deki neo-Nazileri temizlemek için ikna ettiği kaydedildi.

İddiayı popüler Telegram hesabı General SVR paylaşırken, bunu ortaya atan kişinin ise Kremlin'de üst düzey bir yetkili olduğunun altı çizildi. Rusya'nın Zafer Günü olarak kutladığı 9 Mayıs'tan önce ameliyat olunmayacağını da aktaran kaynak, normal şartlarda ameliyatın Nisan ayının ikinci yarısında yapılmasının da planlandığını fakat bunun da ertelendiğini belirtti.

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